New York, 12. avgusta - Tečaji delnic na borzah v New Yorku so nov trgovalni teden v povprečju začeli s padci. Dodatne skrbi vlagateljev, poleg trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, so povzročili protesti v Hongkongu, zaradi katerih je danes zaprto tamkajšnje letališče, poročajo tuje tiskovne agencije.