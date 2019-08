Ljubljanska borza: V uvodu prazničnega tedna skromen promet

Ljubljana, 12. avgusta - Vlagatelji na Ljubljanski borzi bodo praznični teden očitno izkoristili za predah. Borzni posredniki so danes sklenili le za 256.310 evrov poslov, k čemur so skoraj polovico prispevale delnice NLB. Indeks SBI TOP je pridobil dobro tretjino odstotka, najbolj pa so se podražile delnice Cinkarne Celje.