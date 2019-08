58-letnik ob Velikih koritih zdrsnil v Sočo in umrl

Bovec, 12. avgusta - Na Bovškem se je danes kmalu po 11. uri pripetila nesreča. 58-letni državljan Slovenije se je z ženo sprehajal po soški poti ob Velikih koritih. Med hojo mu je zdrsnilo na mahu oz. travi, nakar je padel po strmem pobočju in v reko. Nekoliko nižje po strugi so ga zatem našli mrtvega, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.