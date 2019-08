Koper, 12. avgusta - Kopališče v Žusterni ostaja zaprto, čeprav so zadnje analize vzorcev vode na območju kopališča boljše, so danes za STA pojasnili v Marjetici Koper. Preko konca tedna so sicer mehansko odstranili nasip usedlin pred hudournikom, kar predstavlja korak v akcijskem načrtu sanacije nastale situacije.