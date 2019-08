V Celju zagorelo stanovanje, nihče ni poškodovan

Celje, 12. avgusta - Celjski policisti so bili danes nekaj pred 14. uro obveščeni, da je zagorelo stanovanje v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka na Opekarniški ulici v Celju. Zaradi požara, ki je že pogašen, so bližnje stanovalce evakuirali, poškodovan pa ni bil nihče, so sporočili s Policijske uprave Celje.