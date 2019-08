Pred 120 leti se je rodil mojster suspenza in srhljivke Alfred Hitchcock

London, 13. avgusta - Pred 120 leti se je na današnji dan rodil sloviti angleški režiser Alfred Hitchcock, ki se je v filmsko zgodovino zapisal predvsem kot mojster suspenza in srhljivke. Deloval je tako v času nemega kot tudi barvnega filma. Med njegovimi najbolj znanimi stvaritvami so Mož, ki je preveč vedel, Gospa, ki izginja, 39 stopnic, Rebecca, Psiho in Ptiči.