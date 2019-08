Prenovljeni del novomeške vzhodne vpadnice predčasno odprli za promet

Novo mesto, 12. avgusta - Na približno kilometrskem odseku novomeške vzhodne vpadnice oz. Andrijaničeve ceste od križišča pri Ločenskem mostu do nadvoza pred prvim krožiščem, ki je bil zaradi prenove od 1. avgusta zaprt za ves promet, so v soboto končali dela in sprostili promet. Prenovitvena dela naj bi sicer po prvotnih načrtih morali končati do petka.