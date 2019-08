Celje, 12. avgusta - Dva zamaskirana neznanca, oblečena v temnejše hlače in temnejši jopici s kapucama, ki sta govorila slovensko, sta v nedeljo zvečer oropala gostinski lokal v celjskem mestnem parku. Eden je s pištolo zagrozil zaposleni in zahteval gotovino. Ko sta dobila denar, sta pobegnila s kraja ropa, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.