O Marija, koliko Marij; v Sloveniji ime vsake devetnajste ženske

Ljubljana, 12. avgusta - Marija je najpogostejše žensko ime v Sloveniji in v vsaki od njenih statističnih regij. To ime je bilo najpogosteje dodeljeno žensko ime do leta 1969. Marija je danes gospa, ki ima v povprečju skoraj 70 let, ime pa se pojavlja tudi v desetih moških sestavljenih imenih, statistični urad navaja nekaj dni pred največjim cerkvenim Marijinim praznikom.