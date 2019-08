Občina Kozje išče izvajalca za ureditev prenočitvenih zmogljivosti na gradu Podsreda

Kozje, 12. avgusta - Občina Kozje išče izvajalca za ureditev šestih sob za 16 gostov na gradu Podsreda, za kar ima zagotovljenih 130.000 evrov. Potem ko na prvem naročilu ni izbrala nobenega izvajalca, saj so ponudbe presegale za to zagotovljena sredstva, bo zdaj naročilo ponovila, so za STA povedali na občini, ki želi sobe urediti do aprila prihodnje leto.