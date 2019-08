Luksuzne modne hiše z majicami razburile Kitajsko

Peking, 12. avgusta - Modni velikani Versace, Givenchy in Coach so v zadnjem času razburili Kitajsko, ker so na svojih majicah Hongkong, Tajvan in Macao označili za samostojne države. Več uglednih kitajskih ambasadorjev njihovih znamk je zato odpovedalo sodelovanje z njimi. Modne hiše so se opravičile za spodrsljaj ter sporne majice umaknile iz prodaje.