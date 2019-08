Mariborčani proti Trondheimu tudi z Zahovićem

Maribor, 12. avgusta - Nogometaši Maribora so danes odpotovali na Norveško, kjer jih v torek čaka izjemno zahtevna naloga v kvalifikacijah za ligo prvakov. Potem ko so prvo tekmo 3. kroga proti Rosenborgu doma v Ljudskem vrtu izgubili z 1:3, so se danes na sever Evrope odpravili s slabšim izhodiščem, a ne brez upanja, so zapisali na klubski spletni strani.