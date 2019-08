Furs odločil o dveh tretjinah ugovorov zoper dohodnino

Ljubljana, 12. avgusta - Finančna uprava RS (Furs) je v teh dneh z osebno vročitvijo izdala 24.193 odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine, s čimer je odločila o 65,87 odstotka vseh vloženih ugovorih. O ostalih ugovorih bodo odločili do konca oktobra, so danes sporočili iz Fursa.