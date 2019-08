V Dohi so se končala pogajanja med ZDA in talibani

Doha, 12. avgusta - ZDA in talibani so danes zgodaj zjutraj končali pogajanja o politični rešitvi konflikta v Afganistanu. Po oceni tiskovnega predstavnika talibanov so bili pogovori dolgi in koristni. Strani nameravata sedaj svoje vodstvo obvestiti o nadaljnjih korakih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.