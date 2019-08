Na tradicionalnih 30. skokih v Sočo zmagal Britanec

Kanal, 11. avgusta - V Kanalu ob Soči je danes 16 pogumnih tekmovalcev in tekmovalk skočilo s 17 metrov visokega mostu. Že 30. tekmovanje po vrsti je tudi tokrat potekalo v treh disciplinah, ki so skok na noge, lastovka kot "kanalska disciplina" in figurativni skoki. Zmago si je s štirikratnim saltom s pol obrata priskakal Britanec.