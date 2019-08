Slovenke na prvenstvu v Celju desete, zmagale Madžarke

Celje, 11. avgusta - V Celju se je danes končalo evropsko prvenstvo za rokometašice do 17 let. V finalu sta se pomerili reprezentanci Švedske in Madžarske. Slednja si je priigrala naslov z zmago z 28:24. Slovenska izbrana vrsta je prvenstvo končala s porazom z 31:32 po kazenskih strelih proti Črnogorkam in tako zasedla deseto mesto.