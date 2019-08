Ladja Ocean Viking rešila še 81 migrantov

Rim, 11. avgusta - Reševalna ladja Ocean Viking, ki jo upravljata francoski nevladni organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja (MSF), je iz morja pred obalo Libije danes rešila še 81 migrantov. Ti so se pridružili migrantom, ki so že na krovu omenjene ladje; skupno jih je sedaj 251, poroča nemška tiskovna agencija dpa.