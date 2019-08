Slovenci v Budimpešti do četrtfinala

Budimpešta, 11. avgusta - Slovenski odbojkarji na mivki so na turnirjih svetovne serije v Vaduzu in Budimpešti ta teden prišli najdlje do četrtfinala. Vid Jakopin in Tadej Boženk ter Tajda in Nina Lovšin so bili na Madžarskem na pragu uvrstitve med najboljše štiri dvojice, a sta oba slovenska para izgubila v četrtfinalu.