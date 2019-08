Özil in Kolašinac zaradi varnosti začasno brez tekem

London, 11. avgusta - Nogometaša londonskega Arsenala Nemec Mesut Özil in reprezentant Bosne in Hercegovine Sead Kolašinac nista bila vključena v ekipo za premierno prvenstveno tekmo nove sezone angleške premier league. Sta namreč pod 24-urnim varnostnim nadzorom, po tem ko so jima zagrosili londonski nasilneži.