Koalicijske sile izvedle napade na cilje separatistov v jemenskem Adnu

Aden, 11. avgusta - Koalicijske sile pod vodstvom Savdske Arabije, ki podpirajo jemensko vlado, so danes izvedle napade proti separatistom, ki se borijo za neodvisnost južnega Jemna, potem ko so ti zavzeli predsedniško palačo v mestu Aden in prevzeli nadzor nad tem južnim pristaniškim mestom. Po navedbah Združenih narodov je bilo v spopadih ubitih 40 ljudi.