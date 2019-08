V poplavah v Indiji več kot 150 mrtvih

New Delhi, 11. avgusta - Število smrtnih žrtev, ki so jih v zadnjih dneh zahtevale monsunske poplave v Indiji, se je povzpelo na 154, prizadetih je več kot milijon ljudi, so danes sporočile oblasti. Na terenu so reševalne ekipe, sestavljene iz pripadnikov odzivnih ekip, vojske, mornarice in indijskih zračnih sil, navaja nemška tiskovna agencija dpa.