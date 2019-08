Po padcu v bazen otrok iz Beltincev v življenjski nevarnosti

Beltinci, 11. avgusta - V soboto popoldne so v murskosoboško bolnišnico pripeljali eno leto starega otroka z območja občine Beltinci, ki je padel v otroški bazen na domačem dvorišču. S helikopterjem so otroka, ki je hudo poškodovan in v življenjski nevarnosti, odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center, so sporočili iz Policijske uprave Murska sobota.