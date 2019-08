Slovenski odbojkarji za OI potrebujejo čudež

Gdansk, 11. avgusta - Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco danes ob 15. uri čaka še zadnja tekma skupine D kvalifikacij za olimpijske igre. V poljskem Gdansku jo čakajo gostitelji turnirja, svetovni prvaki, ki so v petek in soboto tako Tunizijo kot Francijo premagali 3:0. Slovenci so s Francozi izgubili, zato se morajo reševati proti prvemu favoritu.