V živalskem vrtu v Belgiji prišla na svet dvojčka orjaške pande.

Bruselj, 10. avgusta - V brlgijskem živalskem vrtu sta se skotila dvojčka orjaške pande, kar je sicer pri tej živalski vrsti zelo redko. Kot so v petek sporočili iz živalskega vrta Pairi Daiza na jugozahodu Belgije, sta samec in samička sta prišla na svet z nekajurno razliko, tehtala pa sta le 160 in 150 gramov, poročajo tuje tiskovne agencije.