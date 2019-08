Ladja Open Arms rešila še 39 migrantov in zavrnila ponudbo Malte, da jih sprejme

Valletta, 10. avgusta - Ladja španske nevladne organizacije Open Arms je v petek na Sredozemskem morju rešila še 39 migrantov, ki so se pridružili 121 migrantom na njenem krovu. Malta je ponudila, da sprejme migrante, ker so jih rešili na območju pod nadzorom te države, a so predstavniki ladje Open Arms to zavrnili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.