Na cestah zastoji, na mejnih prehodih po enourne čakalne dobe

Ljubljana, 10. avgusta - Na slovenskih cestah danes pričakovano nastajajo zastoji, saj se številni odpravljajo proti turističnim krajem, na cestah pa potekajo tudi dela. Zastoji nastajajo na štajerski, podravski in gorenjski avtocesti, na mejnih prehodih pa so tako za izstop iz države kot za vstop v državo tudi po dveurne čakalne dobe.

Na štajerski avtocesti je med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani 3,5 kilometra dolg zastoj. Dars namreč tam odstranjuje delovno zaporo, zato do ponedeljka promet proti Ljubljani poteka po enem pasu. Danes od 21. ure do ponedeljka bo po enem pasu promet na tem odseku potekal tudi v smeri Maribora.

Dva kilometra dolg zastoj je tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, kjer občasno zapirajo predor Pletovarje.

Prav tako na štajerski avtocesti dela potekajo med Šentjakobom in Zadobrovo, pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani, kjer promet poteka samo po enem prometnem pasu. Možni so zastoji. Zastoj, dolg 1,5 kilometra, je medtem nastal tudi na ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje.

Da je promet danes zelo povečan, opozarjajo tudi v kranjski policijski upravi, kjer dodajajo, da so avtocestna počivališča na gorenjski avtocesti zelo zasedena v obe smeri. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je petkilometrski zastoj, medtem poroča prometnoinformacijski center.

Gost promet z zastoji je tudi proti Bledu. Na izvozu Lesve v smeri Bleda je kolona vozil že na začetku zaviralnega pasu in se povečuje, kranjski policisti, ki pozivajo k upoštevanju prometnih pravil in previdnosti, predlagajo uporabo izvoza Jesenice vzhod, izvoz Lipce in smer Gorje proti Bledu.

Na podravski avtocesti pred Gruškovjem je 2,5 kilometra dolg zastoj, na dolenjski avtocesti od Biča proti Dobi je kilometrski zastoj, zastoj pa nastaja tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Logom pri Brezovici.

Zastoji so sicer tudi na cestah Lukini - mejni prehod Sočerga, Izola - Portorož - Sečovlje in Koper - Dragonja, še poroča prometnoinformacijski center.

Na mejnih prehodih so daljše čakalne dobe tako za izstop iz države kot za vstop v državo. Ponekod je za vstop v državo, pa tudi za izstop iz države treba čakati tudi do dve uri.

Danes sicer velja splošna omejitev prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone, na primorskih cestah do 16. ure, po ostalih cestah v državi pa od 8. do 13. ure.