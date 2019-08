Na počivališču Lom o pomembnosti pravilnega razvrščanja vozil

Logatec, 10. avgusta - Javna agencija RS za varnost prometa (AVP), gasilci, reševalci, policisti, predstavniki Darsa in AMZS so danes na počivališču Lom na primorski avtocesti z akcijo Reši življenje! osveščali o pomembnosti pravilnega razvrščanja vozil v primeru zastojev na avtocesti. Izpostavili so, da je razvrščanje učinkovito le, če se ga držijo vsi vozniki.