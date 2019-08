Zaradi tornada več ranjenih v Luksemburgu

Luxembourg, 10. avgusta - Po jugozahodu Luksemburga je ponoči pustošil tornado, v katerem je bilo ranjenih 14 ljudi, od tega dva človeka huje. Najhuje je bilo v mestih Petange in Kaerjeng, kjer je veter poškodoval ali razkril strehe 160 hiš, je sporočila luksemburška vlada. Tam so odprli zasilna zatočišča za tiste, ki so ostali brez doma.