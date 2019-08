Dnevnik o poslanskih privilegijih (10. 8.)

Ljubljana, 10. avgusta - Meta Roglič v komentarju Poslanska "korajža" piše o predlogu zakona o DZ in o spremembah zakona o poslancih, ki so ju tik pred odhodom na parlamentarne počitnice v zakonodajni postopek vložili poslanci in s katerima si poslanci želijo vzpostaviti dodatne ugodnosti in krčiti sedanje obveznosti.