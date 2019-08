Newyorški borzni indeksi z umirjenim tedenskim padcem

New York, 10. avgusta - Osrednji borzni indeksi v New Yorku so preživeli še en turbulenten teden, ki pa se je kljub zaostrovanju trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko končal z umirjenim nazadovanjem. Predsednik ZDA Donald Trump, ki je sprožil vojno, pravi, da se mu ne mudi z razrešitvijo konflikta in pritiska na centralno banko Federal Reserve, naj zniža obresti.