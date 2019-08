Newyorške borze končale v rdečih številkah

New York, 9. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali negativno. Analitiki ugotavljajo, da so padec indeksov povzročile skrbi vlagateljev glede naraščajoče trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. Zaskrbljeni so tudi zaradi napovedi glede globalne gospodarske rasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.