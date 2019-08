New Delhi, 9. avgusta - Zaradi poplav, ki so posledica monsunskega deževja, je ta teden v Indiji umrlo 64 ljudi, več 100.000 pa jih je moralo zapustiti svoje domove, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Večina žrtev je utonila ali umrla zaradi plazov in zrušenj hiš.