Vse lekarniške storitve trenutno omogoča 32 enot Lekarne Ljubljana

Ljubljana, 9. avgusta - Lekarni Ljubljana tudi danes do konca delovnega dne še ni uspelo v centralni informacijski sistem vključiti vseh 52 enot. Do poznega popoldneva so delovanje vseh lekarniških storitev omogočili v 32 enotah. Glede na dosedanje aktivnosti načrtujejo, da bodo druge enote vključili jutri, so sporočili iz zavoda.