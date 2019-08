Pahor obiskal vseslovenski tabor voditeljev skavtov

Domžale, 9. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal vseslovenski tabor voditeljev skavtov v Želodniku pri Domžalah. Mlade voditelje je pohvalil za opravljanje plemenitega in odgovornega poslanstva, ko otrokom predajajo vrednote in nauke za življenje. Pahor si je nato s starešinami Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ogledal tabor.