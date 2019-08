Borovnica oktobra z novim parkiriščem P+R

Borovnica, 11. avgusta - V Borovnici pri tamkajšnji železniški postaji hitijo z gradnjo novega parkirišča "parkiraj in presedi" (P+R) in kolesarnice, saj je odprtje predvideno že oktobra. Z novo pridobitvijo želijo spodbuditi občane, ki se dnevno vozijo v Ljubljano, da več uporabljajo vlak in manj osebna vozila, je za STA povedal borovniški župan Bojan Čebela.