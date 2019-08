V Grčiji razveljavili zakon, ki je policiji prepovedoval vstop na območje univerz

Atene, 9. avgusta - Grški parlament je v četrtek razveljavil zakon iz leta 1982, ki je policiji prepovedoval vstop v univerze in univerzitetna naselja brez dovoljenja. Zakon je bil namenjen zaščiti študentov in svobodi govora. S razveljavitvijo želijo preprečiti zlorabe s strani skrajnežev in kriminalcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.