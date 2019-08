V evropski policijski akciji proti izkoriščanju mladoletnikov 70 aretiranih

Haag, 9. avgusta - Policije več evropskih držav so pred nekaj tedni v skupni akciji pod okriljem Europola proti izkoriščanju mladoletnikov, v kateri je sodelovala tudi slovenska policija, aretirale 34 ljudi zaradi trgovine z ljudmi in 36 ljudi zaradi drugih zločinov, kot so rop, razpečevanje otroške pornografije in pomoč nezakonitim migracijam.