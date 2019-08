Na cestah in mejnih prehodih tudi danes gneča in čakanje

Ljubljana, 10. avgusta - Tudi v drugem avgustovskem vikendu je na cestah in avtocestah pričakovati povečan promet proti turističnim krajem. Po napovedih Darsa bo največ prometa in zastojev na avtocestah od Avstrije proti Hrvaški in v obratni smeri. Predstavniki Darsa danes ob 8. uri na počivališču Lom ozaveščali o pravilnem razvrščanju v primeru zastojev.