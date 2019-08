Na nekaterih avtocestnih odsekih zastoji

Ljubljana/Senožeče/Slovenske Konjice/Lesce, 9. avgusta - Na nekaterih cestah in avtocestnih odsekih nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani pa sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in počasni pas. Nastal je štirikilometrski zastoj, potovalni čas pa se podaljša za slabo uro. Za osebna vozila priporočajo regionalno cesto Divača-Senožeče.