Gündogan podaljšal z Manchester Cityjem do 2023

Manchester, 9. avgusta - Nemški nogometni reprezentant Ilkay Gündogan je podaljšal pogodbo z angleškim prvoligašem Manchester Cityjem do leta 2023, so danes sporočili iz tabora angleškega prvaka. Osemindvajsetletni nemški vezist je bil eden ključnih igralcev, ki so popeljali City do domačega trojčka in navdušili na poti do naslova angleškega prvaka.