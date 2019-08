Kranj, 9. avgusta - Popolna zapora glavne ceste med Kranjem in Škofjo Loko zaradi gradnje krožišča, ki je bila sprva načrtovana za to nedeljo, je prestavljena za teden dni. Kot so sporočili iz Mestne občine Kranj, bodo dela opravili 18. avgusta med 6. in 18. uro.