Mineva 50 let od smrti pisatelja Toneta Seliškarja

Ljubljana, 10. avgusta - Mineva 50 let od smrti pesnika in pisatelja Toneta Seliškarja, enega najvidnejših predstavnikov slovenske proletarsko-socialne književnosti. Največjo pozornost je vzbudil s poezijo, v kateri je razkrival bedo delavskega, zlasti rudarskega življenja in izražal upanje na srečnejše dni. Kot pripovednik je bil najuspešnejši s pisanjem za mladino.