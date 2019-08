Umetnostni sejem Viennacontemporary v središče postavil Slovenijo

Dunaj, 12. avgusta - Na Dunaju bo od 26. do 29. septembra potekal sejem sodobne umetnost Viennacontemporary. Z več kot 100 sodelujočimi galerijami ter 500 umetniki iz 25 držav bo ponudil vpogled v živahno sodobno umetniško sceno Srednje in Vzhodne Evrope. Sejem predstavlja galerije in obsega več kuriranih sekcij. Država v fokusu bo Slovenija oziroma država v času NSK.