Javni poziv k bolj korenitim zakonskim spremembam glede vožnje v naravnem okolju

Ljubljana, 9. avgusta - Skupina podpisnikov je na poslance ter ministrstvo za okolje in prostor naslovila javni poziv k bolj korenitim zakonskim spremembam glede vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju. Kot so opozorili, se stanje z leti slabša in postaja nepregledno, zakonske določbe pa brez nadzora nimajo smisla.