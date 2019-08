Na Dvoru pri Žužemberku razstava osmih Dvorskih likovnih dnevov

Dvor pri Žužemberku, 9. avgusta - Na domačiji Rezelj na Dvoru pri Žužemberku bodo ob zaključku likovnega srečanja 8. Dvorski likovni dnevi, na katerih so od ponedeljska gostili osem slovenskih in pet tujih likovnikov, drevi ob 18.30 odprli še zaključno prodajno razstavo. Sodelujoče avtorje in njihova dela bo predstavila umetnostna zgodovinarka in kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.