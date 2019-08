Tudi tožilstvo zaprlo preiskavo proti Neymarju

Sao Paulo, 9. avgusta - Brazilsko državno tožilstvo želi zapreti preiskavo domnevnega posilstva brazilskega nogometnega zvezdnika Neymarja, so danes sporočili s sodišča v Sao Paulu. Preiskovalci so vložili peticijo na sodišče, da se primer zapre. "Policijska preiskava ni prinesla dovolj dokazov, da je res prišlo do posilstva," je dejala tožilka Flavia Merlini.