Ljubljana, 9. avgusta - Minister za javno upravo Rudi Medved bo danes ob 11. uri v tiskovnem središču ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, dal izjavo za medije v zvezi s financiranjem občin ter podal odziv na očitke in poziv županov 11 občin, ki so se v četrtek sestali v Tolminu, so sporočili z ministrstva. (STA)