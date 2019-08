ZDA izpustile 300 aretiranih v raciji v Mississippiju

Jackson, 9. avgusta - V ZDA so v četrtek izpustili na prostost več kot 300 od skupaj 680 priseljenskih delavcev, ki so jih v sredo aretirali v tovarnah za predelavo perutnine v ameriški zvezni državi Mississippi. Kot je sporočil tiskovni predstavnik ameriške službe za priseljevanje in carine (ICE) Bryan Cox, so jih izpustili iz humanitarnih razlogov.