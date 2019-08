Luksuzna telovadnica Equinox se zaradi Trumpa sooča z odjavami članstva

New York, 9. avgusta - Veriga luksuznih in dragih fitnes centrov Equinox se zaradi lastnikove podpore predsedniku ZDA Donaldu Trumpu sooča z upadanjem članstva. Kampanjo proti Equinoxu so zagnali slavni, ki bogate sotrpine sprašujejo, ali res ne morejo zamenjati ene luksuzne telovadnice s kakšno drugo.