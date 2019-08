Newyorške borze končale v zelenem

New York, 8. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Najbolj je k dvigu indeksov prispevala rast cen delnic tehnoloških podjetij. Vlagatelji prav tako kupujejo relativno poceni delnice, ki jim je ceno zbil trgovinski spor med Kitajsko in ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.